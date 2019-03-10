بعد تسريبات الرشاوى.. الجماهير تؤيد سحب تنظيم المونديال من قطر

المواطن - مروة نبيل

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم الأحد، عن تسريبات خاصة تؤكد دفع قطر لحوالي 880 مليون دولار “رشوة”، من أجل الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وأجرت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، استطلاعًا للرأي بشأن سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، وأيد 93% من المصوتين عدم استضافة الدوحة لمنافسات كأس العالم، فيما رفض 7% فقط سحب التنظيم.

وأكدت صنداي تايمز أن قطر تعهدت بدفع مبلغ 100 مليون دولار في حال فوزها بحق تنظيم كأس العالم 2022 تحت بند “رسوم نجاح”، وكان ذلك أولى الشبهات التي حاصرت الملف القطر، حيث إن هذا الرقم يتخطى الرسوم المعتادة بأضعاف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، أكد لزملائه في اللجنة التنفيذية لـ”فيفا”، بأن هناك مبلغًا يُقدر بـ200 ألف دولار كمكافأة لكل عضو في حالة فوز قطر بتنظيم المونديال.

وأُدين بلاتر فيما بعد بالعديد من تهم الفساد، والتي أطاحت به خارج أسوار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليخلفه السويسري إنفانيتنو في رئاسة “فيفا”.