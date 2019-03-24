بعد تقصيرهم في حادث عبارة الموصل.. إقالة محافظ نينوى ونائبيه

المواطن - متابعة

بعد أيام من الكارثة التي أدت إلى وفاة أكثر من 100 شخص، قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب.

وصوت مجلس النواب بالإجماع، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي وقت سابق قالت إدارة جزيرة الموصل السياحية التي وقعت فيها الكارثة، في بيان، إن سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها.

وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وبالرغم من أنها استمعت إلى محافظ نينوى لكنها لم تخرج بأي توصية بل تحدثت عن أوضاع المحافظة بوجه عام.