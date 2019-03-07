بعد عامين .. نيمار يتذوق مرار الريمونتادا مثل PSG

المواطن - محمد سمعه

عانى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من رؤية فريقه يُودع بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وكان البرازيلي نيمار انفجر في وجه طاقم تحكيم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بالأمس بعد احتساب ركلة جزاء لليونايتد سجل منها الإنجليزي ماركوس راشفورد هدف عبور اليونايتد إلى دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال، حيث قال بأن حكام تقنية الـvar لا يفقهون شيئاً في كرة القدم بعد احتساب ركلة الجزاء للاعب راشفورد.

ويبدو أن الحظ السيئ يُطارد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث منذ انضمامه للنادي الباريسي في صيف 2017 ولم ينجح نيمار في قيادة باريس سان جيرمان للوصول إلى دور الثمانية أو نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكما أذاق نيمار مرارة الريمونتادا لنادي باريس سان جيرمان عندما كان لاعبًا لبرشلونة الإسباني في مارس من عام 2017، حيث فاز وقتها برشلونة بسداسية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عانى نيمار كذلك من مرارة الريمونتادا بعد عامين بالضبط ولكن هذه المرة كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان.

ولم يشارك نيمار في مباراتي الذهاب والإياب في دور ثمن النهائي أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بسبب الإصابة القوية والتي تعرض لها في قدمه.

ونجح نيمار في التتويج مرة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 مع نادي برشلونة بعد الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

ومع نيمار، لم يشارك اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني في ذهاب ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، لكنه شارك بالأمس كبديل في المباراة.