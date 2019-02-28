بعد فوز #النصر على #الشباب .. خالد البلطان يخسر الرهان

المواطن - مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر وخسر بهدف نظيف، ليخسر رئيس مجلس إدارته خالد البلطان الرهان الذي أعلنه بأن الليوث لن يخسر ذهابًا وإيابًا ضد أي منافس.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على جاره الشباب بهدف دون رد سجله عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن صرح خالد البلطان أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لا يخسر ذهابًا وإيابًا من أي منافس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين طوال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث في المستقبل أيضًا.

وكان يُمني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب النفس بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم نتيجة إيجابية أمام النصر اليوم، لمواصلة عادته بعدم الخسارة ذهابًا وإيابًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن العالمي نجح في كسر قاعدة خالد البلطان.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الشباب بهدف نظيف في مباراة الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون هزيمة اليوم هي الأولى لليوث ذهابًا وإيابًا هذا الموسم.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة النصر أمام الشباب اليوم، فيما تجمد رصيد الليوث عند 40 نقطة في المركز الثالث.