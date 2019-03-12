بعد كسر احتكار Beinsports .. كيف سيشاهد السعوديون مواجهتي الهلال والأهلي اليوم؟

المواطن - طارق سعد

سيتعين على عشاق الأهلي والهلال اليوم الثلاثاء، متابعة منصتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “تويتر” و”فيسبوك” لمشاهدة مباريات اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019.

ويواجه الأهلي باختكور الأوزبكي عصر اليوم، فيما يستضيف الهلال نظيره الدحيل القطري في الرياض.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن رسمياً اليوم عن فرض نطاق جغرافي خاص للسعوديين لمتابعة مباريات الفرق السعودية عبر منصات خاصة في الإنترنت، لحين انتهاء الجهات السعودية من إجراءات نقل المباريات على قنواتها التلفزيونية الخاصة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي القاضي بكسر احتكار Beinsports لنقل مباريات الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا.