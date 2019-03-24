بعد لقائها محمد صلاح في دبي.. ماذا تعرف عن الفنانة جيسي عبدو ؟

المواطن - الرياض

انشغل العالم العربي بالبحث عن الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو، التي أثارت الجدل بعد صورتها مع نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

وتسببت الصورة التي نشرتها الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو، مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، أثناء وجوده داخل مول تجاري في دبي، شهرة كبيرة للفنانة اللبنانية، وأثارت فضول الكثيرين للبحث عن أخبار الشابة اللبنانية.

ونشرت الفنانة جيسي عبدو صورة مع صلاح على حسابها على موقع تبادل الصور “إنستغرام” وعلقت عليها “فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح”.

وسعى الكثير لمعرفة من هي وما هي أعمالها الفنية التي ربما تكون قليلة نسبيّاً.

يذكر أن جيسي عبدو هي ممثلة ومغنية وإعلامية لبنانية، ولدت في بيروت بلبنان، في الـ17 من فبراير لعام 1988 (31 عاماً).

وكانت جيسي عبدو تبيع الحلوى في صغرها قبل أن تشق طريقها في عالم الفن والإعلام.

وشاركت جيسي عبدو في بطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها “إلى يارا، حلوة وكذابة، الغالبون”، كما شاركت في البرنامج الساخر “بسمات وطن”.