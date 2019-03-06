بعد مباراة ريال مدريد وأياكس .. عاصفة الغضب تجتاح سولاري وبيريز

المواطن - محمد سمعة

اجتاحت عاصفة من الغضب والسخرية فريق ريال مدريد الإسباني وذلك بعد الخسارة المذلة له في مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وودع الريال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد الخسارة برباعية مقابل هدف في مباراة ريال مدريد وأياكس والتي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

ويذكر أن الريال بدأ مباراة ريال مدريد وأياكس بضعف وأسلوب لعب مهتز مما أعطى الفرصة لفريق أياكس بالتقدم وإظهار خطورته المفاجئة، حيث انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأياكس بتقدم النادي الهولندي بهدفين دون رد.

وعلى الفور انفجرت جماهير الريال في وجه كل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق ورئيس النادي فلورنتينو بيريز عقب السقوط في مباراة ريال مدريد وأياكس، حيث وصفت المدرب سولاري بأنه مدرب من الفئة الثانية وليس مدربا كبيرا يستطيع تحقيق نتائج مُبهرة مع الريال.

كما هاجمت جماهير الريال الرئيس فلورنتينو بيريز وذلك بسبب عدم اهتمامه بدعم صفوف الريال بلاعب جيد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر أداء النادي الملكي هجوميًا بشكل سيئ وضعيف للغاية خلال مباراة ريال مدريد وأياكس بالأمس.

ولم ينجح الفرنسي كريم بنزيمة في تقديم الأداء المنتظر منه في مباراة ريال مدريد وأياكس، كما أهدر فرصة تهديفية محققة بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

ويذكر أنه بعد الخسارة في مباراة ريال مدريد وأياكس، سيتجه النادي الملكي لبيع اللاعب الويلزي جاريث بيل والذي أصبح بلا فائدة في الريال مع الموافقة على رحيل البرازيلي مارسيلو واللاعب الإسباني إيسكو.

ورُشح لتدريب نادي الريال في الفترة المقبلة كل من الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي والألماني يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بعدما أصبحت أيام سولاري معدودة عقب الهزيمة في مباراة ريال مدريد وأياكس.