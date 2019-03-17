بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي.. رئيس إير آسيا يغلق حسابه على فيسبوك

المواطن - متابعة

أغلق الرئيس التنفيذي لشركة “اير آسيا” الماليزية للطيران، توني فيرنانديس، حسابه على فيسبوك.

وقال فيرنانديس إن البث المباشر لإطلاق النار الجماعي في نيوزيلندا عبر منصة التواصل الاجتماعي كان صعباً للغاية بالنسبة له.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه في سلسلة من التغريدات على تويتر اليوم الأحد، قال فيرنانديس إنه “كان من الممكن أن تفعل شركة فيسبوك المزيد لوقف بعض ما حدث.. لقد كنت شخصياً ضحية للكثير من التزييف الذي يتعلق بـ(العملة المشفرة) بيتكوين وغيرها من الأمور، 17 دقيقة من البث المباشر للقتل والكراهية!! الأمر يحتاج لعملية تنظيف وليس فقط التفكير في المال”.

وقال فيرنانديس في وقت سابق إنه يمكن أن يغلق صفحته على تويتر، معللاً ذلك بـ”الكراهية” التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي فيرنانديس على تويتر 29ر1 مليون متابع تقريبا. وله أكثر من 20300 تغريدة منذ فتح حسابه في عام 2008 ، وهي في معظمها تعليقات على أداء شركاته، والتي من بينها واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في آسيا، وعلى الفرق الرياضية ومن بينها فريق كرة قدم لنادي يملك حصة فيه.