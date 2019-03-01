بعد هواوي ميت X .. أبل تستعد لإنتاج هاتف قابل للطي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا يخفى على متابعي الهواتف الذكية، أن مصنعيها يتطلعون إلى النماذج القابلة للطي باعتبارها التطور الكبير التالي في تصميم الهواتف الذكية، حيث إن الأجهزة القادمة مثل سامسونج جالاكسي فولد، وهواوي ميت X الجديدة قدمت نماذج رائعة لهذه التقنيات.

ويبدو أن شركة أبل تستعد للانضمام إلى ثورة الهواتف القابلة للطي، حيث قام مكتب براءات الاختراع الأمريكي بنشر ملف يشير إلى أن الشركة العملاقة تعمل على إنتاج أيفون قابل للطي، كما أفادت مواقع معنية بإصدارات أبل.

وأظهرت براءة الاختراع أن أبل تستعد للكشف عن وسيلة جديدة تحول دون تهشم الواجهة الزجاجية للهاتف في حالة الطي، وهو ما يؤكد أن الشركة عازمة على تقديم نموذج لتلك الهواتف يتبع سلسلة أيفون في القريب.

وتعمل تلك التقنية على “تسهيل الانحناء حول المحور بدون ضرر، وذلك عن طريق تبريد معظم الشاشة وتسخين جزء منها يتداخل مع محور الانحناء بشكل انتقائي”، وهي الوسيلة التقنية التي ابتكرتها أبل للتعامل مع مشكلات الطي وكسر الشاشات.