بعد 4 سنوات من الاعتزال.. عبده عطيف يعود إلى المستطيل الأخضر

المواطن - مروة نبيل

قرر نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف، العودة إلى المستطيل الأخضر مرة أخرى، بعد 4 سنوات من اعتزال لعب كرة القدم.

وأعلن نادي الأنوار المنتمي إلى منافسات دوري الدرجة الثالثة عن تعاقده رسميًّا مع النجم عبده عطيف كلاعب هاوٍ، أملًا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الصعود لدوري الدرجة الثانية.

ونشر حساب نادي الأنوار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للنجم عبده عطيف يحمل قميص الفريق، وأكد أنه وقع في كشوفات النادي بشكل رسمي، تمهيدًا لمشاركته في المباراة المرتقبة ضد طويق، يوم الجمعة.

وأضاف نادي الأنوار أن اختيار عبده عطيف جاء لما يملكه من خبرة في المستطيل الأخضر، لتمثيله عدد من الأندية الكبرى، وتمنى النادي التوفيق للاعب والفوز في المباراة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية.

ويملك النجم عبده عطيف خبرة كبيرة مع الأندية، حيث لعب في صفوف الشباب، النصر والاتحاد، كما أنه شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أبرزها بطولة كأس آسيا 2007، وحقق الأخضر المركز الثاني فيها.

وكان النجم الدولي السابق عبده عطيف، صاحب الـ34 عامًا، قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي موسم 2015، بسبب الإصابة.