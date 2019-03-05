بعد 7 مباريات .. الهلال يفك العقدة في عقر دار العين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز أكثر من رائع، على حساب نادي العين الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الهلال فاز بهدف دون رد سجله النجم محمد الشلهوب في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية عجز الحارس الإماراتي خالد عيسى حارس مرمى نادي العين عن صدها.

وقبل مباراة اليوم بين الفريقين، عانى الهلال كثيرًا في ميدان نادي العين “ملعب هزاع بن زايد” في ست مباريات؛ حيث خسر الهلال خمس لقاءات في ملعب العين وتعادل في مباراة واحدة.

الهلال يفك العقدة في اللقاء السابع:

وفي المباراة السابعة لفريق الهلال في ميدان نادي العين، نجح أزرق العاصمة في فك العقدة وتحقيق أول فوز له تاريخيًّا على العين في أرضه ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن نادي الهلال أهدر الفرصة في الفوز على الأقل بثنائية نظيفة أو بثلاثية بعدما سدد الفرنسي بافتيمبي جوميز الكرة مرة في العارضة وقلده البرازيلي كارلوس إدواردو كذلك.

ويرغب الهلال في أن يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال آسيا من أجل الفوز باللقب الثالث في تاريخه بعدما حقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 1991 و2000.

وسيواجه نادي الهلال فريق الدُّحيل القطري في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيعود نادي الهلال لمبارياته المحلية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه نادي الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من عمر البطولة.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

لم يشارك اللاعب سالم الدوسري في مباراة الهلال والعين اليوم؛ بسبب قرار إيقافه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.