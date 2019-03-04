بعد 9000 مقال.. فهد الأحمدي يعلق المنديل

المواطن - الرياض

أعلن الكاتب السعودي المعروف فهد بن عامر الأحمدي، ومن خلال مقالته اليوم بصحيفة الرياض والتي جاءت تحت عنوان “كيف بدأت هذه الزاوية”، أن مقالته يوم غد ستكون الأخيرة، عازمًا التوقف وإحالة الزاوية الشهيرة حول العالم للتقاعد.

وسجل الأحمدي مسيرة إعلامية مظفرة ومبهرة طوال الـ28 عامًا ما بين صحيفتي المدينة (1991- 2000) والرياض (2000- 2019) سجل فيها نفسه كأحد أشهر الكتاب السعوديين إن لم يكن أشهرهم، ومسجلًا في الوقت نفسه رقمًا قياسيًّا يصعب كسره بوصوله إلى حوالي 9000 مقال، حيث ظل منتظمًا في الكتابة اليومية دون توقف ما عدا إجازة يوم واحد في الأسبوع.

وقوبل إعلان الأحمدي بحزن بالغ في الأوساط الصحفية ولدى شريحة كبيرة من القراء والمتابعين، سيما والرجل يمثل أيقونة متفردة في الكتابة ارتبط بها الكثيرون.

ووعد الأحمدي أن يذكر أسباب ذلك القرار المفاجئ الذي اتخذه بالتوقف من خلال المقالة الأخيرة له بعدد الغد.