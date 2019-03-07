بلدية بيشة تنهي ورش عمل خطتها الاستراتيجية

المواطن - بيشه

انتهت، أمس الأربعاء، الجلساتُ التعريفية وورش العمل لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لبلدية محافظة بيشة 2030، والتي دشنها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير مؤخراً.

وشهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة انطلاق ورش عمل الخطة بحضور مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وأعضاء المجالس البلدية في بلديات محافظة بيشة والمواطنين والمواطنات في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.

ورفع رئيس المجلس البلدي ناصر الجهمي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر لأمير منطقة عسير لتدشينه مشروع الخطة الاستراتيجية واجتماع سموه بالمجلس البلدي ومناقشة سموه عدداً من المحاور المهمة لتطوير محافظة بيشة وفق رؤية السعودية 2030.

وأوضح الجهمي أن الخطة سيتم إعدادها بالتعاون بين المجلس البلدي وبلدية بيشة ومركز البيشي للاستشارات والتدريب الإداري.

وتشمل الخطة مراحل التنفيذ بالإعداد لدراسة المشروع، وتحليل المركز وسياساته وإجراءاته والبيئة المحيطة به وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، ثم صياغة الخطة، فيما تحتوي مخرجات المشروع نماذج وصف لجميع المبادرات والمشاريع المستقبلية في الخطة، ونموذج الخارطة الاستراتيجية والأولويات الخطة وقائمة بمؤشرات الأداء للمبادرات الاستراتيجية الواردة في الخطة وتقارير الأداء، ثم دعماً استشارياً، بحضور وأشرف مشرف مركز البيشي في دبي الدكتور محمد البيشي، مشيراً إلى أنه تم استقبال أكثر من 1000 نموذج يحتوي الرؤى والتقارير والمبادرات التي سيتم تحليلها وضم المناسب منها في الخطة.

وأعرب الجهمي عن شكره لمحافظ بيشة لرعايته انطلاق ورش العمل لمشروع‫ الخطة⁩ وكل الحاضرين والمشاركين من مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين ومواطنات، كما قدم شكره لأعضاء المجلس ورئيس ومنسوبي بلدية بيشة، ولمن ساهم برأيه عبر وسائل التواصل.