بلد الوليد ضد الريال .. الإصابات تضرب المرينغي.. وتُصعب موقفه

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “نيوفو جوسى زورييلا”، يوم غد الأحد، مباراة بلد الوليد ضد الريال ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي مرانه الأخير اليوم، استعدادًا لمباراة بلد الوليد ضد الريال في الدوري الإسباني الممتاز، وسط عدد من الغيابات؛ بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الملكي.

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن النجم الويلزي غاريث بيل لم يُشارك في مران المرينغي الجماعي اليوم قبل مباراة بلد الوليد ضد الريال غدًا، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء أياكس أمستردام الأخير في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب المهاجم ماريانو دياز عن استعدادات المرينغي لمباراة بلد الوليد ضد الريال غدًا؛ بسبب معاناته من إصابات عضلية، فيما واصل النجم ماركوس يورينتي تعافيه من الإصابة خارج الملعب.

وشهد مران المرينغي الأخير لمباراة بلد الوليد ضد الريال غياب كلٍّ من؛ داني كافراخال، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة.

وبات المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مضطرًّا للاستعانة بعدد من اللاعبين من فريق الناشئين، من أجل استكمال قائمة مباراة بلد الوليد ضد الريال المقبلة؛ نظرًا لوجود 15 لاعبًا فقط من الفريق الأول.

ويأمل المرينغي بالفوز في مباراة بلد الوليد ضد الريال غدًا، واستعادة نغمة الانتصارات، بعد النتائج الكارثية التي حققها الأسبوع الماضي، عقب الخسارة ضد برشلونة مرتين في كأس الملك والدوري الإسباني، وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة بلد الوليد ضد الريال غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة.