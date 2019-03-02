بمشاركة رئيس الشورى.. القدس عنوان لقاء الاتحاد البرلماني العربي بالأردن

المواطن - الرياض

يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية غداً الأحد تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)، وذلك بحضور رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-تحرص على دعم العمل العربي المشترك ومساندة القضايا العربية والإسلامية والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال معاليه إن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت ومستند إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار في هذا الصدد إلى التزام المملكة بنهجها تجاه القضية الفلسطينية الذي لا يمكن المزايدة عليه أو إخفائه إيماناً من المملكة ببعد القضية العربي والإسلامي والدولي، مشدداً على أن قضية القدس تظل في قلب المملكة وقادتها بمواقف ثابتة سطرها التاريخ منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله -.

ولفت إلى أن المملكة بما تملكه من حضور عالمي وعلاقات دولية تدفع في اتجاه الحفاظ على وجود عربي فاعل في مختلف المحافل الدولية والبرلمانية يكفل تناول الملفات العربية بإنصاف، مشيراً إلى أن المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان يحمل أهمية كبيرة نظراً لما يواجه الأمة العربية من تحديات سيجسدها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي تتمثل في دعم الشعب الفلسطيني والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وسبل مكافحة الإرهاب وغيرها من الموضوعات.

وسيشارك في المؤتمر تسعة عشر رئيس برلمان عربي كما سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيساً للاتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة.

كما سيشهد المؤتمر تسليم رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جائزة “التميز البرلماني” بالاتحاد البرلماني العربي فئة “رؤساء البرلمان” من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي سبق وأن تم الإعلان عن منحها لمعاليه خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري برئاسة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أحمد رسلان.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الاستماع إلى تقارير وتوصيات اللجان المنبثقة عن الاتحاد وهي لجنة شؤون المرأة والطفل والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية واللجنة التنفيذية للاتحاد.

ويناقش المؤتمر القضايا المطروحة على الساحة العربية إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، إذ سيلقي كل رئيس برلمان عربي كلمة خلال الاجتماعات يحدد فيها موقف برلمانه من القضايا المطروحة، كما سيعقد رؤساء الوفود البرلمانية لقاءً تشاورياً قبل انعقاد المؤتمر.

ويرافق معاليه وفد من المجلس يضم في عضويته معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري وعدد من أعضاء مجلس الشورى.