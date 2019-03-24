بنت المذيع الراحل سليمان العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة .. شخصية قيادية بخبرات عملية

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

وكانت الدكتورة إيناس العيسى، وهي ابنة الإعلامي والمذيع الراحل سليمان العيسى، تشغل منصب وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، وهي أستاذ دكتور بقسم علوم التأهيل الصحي، بجامعة الملك سعود، واستشاري التأهيل الصحي.

سيرة مشرفة

وحصلت الدكتورة إيناس على دكتوراه علم التشريح والأحياء العصبية عام 2004 من كلية الطب، جامعة دالهاوسي هاليفاكس الكندية، والماجستير عام 1999 في العلاج الطبيعي، من نفس الجامعة، والبكالوريوس في علم التأهيل الصحي، عام 1996 من كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الملك سعود بالرياض.

حصلت الدكتورة إيناس العيسى، على عدد من الجوائز: جائزة بعثة التعاون البحثي من جامعة هارفرد الأمريكية عام 2008، وجائزة التميز العلمي في مجال أبحاث الرعاية الصحية، من نفس الجامعة 2007، وجائزة التفوق العلمي من جامعة الملك سعود عام 1995.

خبرات عملية

تولت الدكتورة إيناس العيسى، عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية 2011-2015، بجامعة نورة، ومساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية 2010-2014، ثم مستشار مدير جامعة الملك سعود 2011-2012، ووكيل عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية، 2009-2011، ووكيلة كلية التمريض 2007-2009.

شخصية قيادية

تولت إيناس العيسى رئاسة الفريق التأسيسي للمرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية – جامعة الملك سعود.

كما تولت عضوية اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل – صندوق تنمية الموارد البشرية وزارة العمل، وعضوية اللجنة الاستشارية لمركز البحوث الواعدة ودراسات المرأة- جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وغيرها من المناصب في المجال التعليمي والأكاديمي.