بهاتريك كريستيانو رونالدو .. اليوفي يُطيح بـ أتلتيكو مدريد من الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز يوفنتوس بهاتريك كريستيانو رونالدو ليتأهل إلى دور الـ8.

وكانت مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز الروخي بلانكوس بهدفين دون رد على أرضه ووسط جمهوره، قبل أن يقود كريستيانو رونالدو يوفنتوس لخطف بطاقة التأهل.

وبدأت مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد بضغط سريع من أصحاب الأرض، وسجل كيليني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة ركنية، إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وحاول لاعبو يوفنتوس فك التكتل الدفاعي للروخي بلانكوس، إلا أن محاولاتهم لم تنجح طوال العشرين دقيقة الأولى، وجاءت أول هجمات الفريق الإسباني في الدقيقة 21 من أحداث مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد إلا أن تسديدة كوكي ذهبت بعيدًا.

وسدد أنطوان جريزمان تسديدة قوية في الدقيقة 24، ولكن حارس المرمى تصدى لها، ثم احتسب الحكم تسلل على ألفارو موراتا، وسجل كريستيانو رونالدو أول أهداف مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد برأسية مميزة في الدقيقة 27.

وكاد اللاعب بيرنارديسكي أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة حرة ثابتة، ولكنها خرجت فوق العارضة، ولعب كريستيانو رونالدو كرة رأسية مميزة في الدقيقة 43 مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد، ولكنها مرت بجوار المرمى.

وقام كيليني بتسديد كرة رأسية من ركنية في الدقيقة 44، ولكن الحارس أنقذها، وكاد موراتا أن يُسجل التعادل في الوقت القاتل، ولكنها علت المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد بتقدم يوفنتوس بهدف كريستيانو رونالدو.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 48 من كرة رأسية مميزة، وأهدر ماندزوكيتش فرصة تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 73، وأضاع مويس كين انفرادًا تامًّا في الدقيقة 82.

واحتسب حكم مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد ركلة ترجيح لصالح يوفنتوس في الدقيقة 84، بعد قيام أنخيل كوريا بدفع بيرنارديسكي، وقام كريستيانو رونالدو بتسديدها ليمنح فريقه بطاقة التأهل.