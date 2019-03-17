بهدف سوريانو .. #الهلال يُسقط #الأهلي في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والأهلي التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بفوز الزعيم بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الهلال والأهلي بهدوء من لاعبي الفريقين، قبل أن يُسيطر الزعيم على الكرة، فيما اعتمد الراقي على الهجمات المرتدة، لينحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترة اللقاء.

وسدد ستانسيو كرة سهلة صدها حارس الزعيم عبدالله المعيوف، قبل أن يُطلق نجم الزعيم أندريه كاريلو تسديدة قوية في الدقيقة 20 من أحداث مباراة الهلال والأهلي ولكنها مرت فوق المرمى.

وتبادل الفريقان الهجمات دون خطورة كبيرة، حيث كانت أخطر الفرص تسديدة سالم الدوسري التي اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بحثًا عن هز الشباك، وتمكن جوناثان سوريانو من تسجيل هدف في الدقيقة 49، مُستغلًا تمريرة مميزة من النجم المتألق محمد الشلهوب.

وهاجم لاعبو الراقي بحثًا عن هدف التعادل، وشكلوا خطورة على مرمى عبدالله المعيوف، وحاول ستانسيو التسجيل بعد مراوغة الدفاع في الدقيقة 54، ولكنه سدد بعيدًا عن المرمى.

وأجرى المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي تبديلًا اضطراريًا بخروج عمر السومة ودخول مهند عسيري بدلًا منه، بسبب تعرضه لإصابة في مباراة الهلال والأهلي اليوم.

وطالب لاعبو الراقي باحتساب ركلة ترجيح في الدقيقة 80، واستعان حكم مباراة الهلال والأهلي بتقنية الفيديو لحسم قراره، ليُقرر عدم احتسابها، لتنتهي المواجهة بفوز الزعيم بهدف نظيف.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.