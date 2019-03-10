بوتفليقة في الجزائر بعد فحوص طبية دورية في جنيف

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد “بعد إجراء فحوص طبية دورية” في جنيف.

وهبطت طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مطار بوفاريك العسكري قادمة من جنيف في سويسرا، ولم يحضر الرئيس الجزائري بنفسه لتسليم أوراق ترشحه لفترة رئاسية خامسة، بل أناب رئيس حملته، فيما اكتفى بتوجيه رسالتين للشعب الجزائري يحيي فيهما التظاهرات السلمية ويحذر من المخربين.

وأعلنت قوى جزائرية عن إضراب عام احتجاجًا على ترشح بوتفليقة، فيما أعلن الجيش الجزائري أنه سيسهر على حماية مكتسبات الجمهورية، ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة الدماء.

وعلى مدى الأسابيع الماضية تضاربت الأقوال حول مكان وجود الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا، والذي يعاني من مشكلات صحية منذ أكثر من 4 سنوات.