بورتو ضد روما .. كاسياس يتلألأ في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس المرمى الإسباني، إيكر كاسياس في مباراة بورتو ضد روما الإيطالي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وكانت مباراة بورتو ضد روما التي أُقيمت في العاصمة الإيطالية، قد انتهت بفوز الذئاب بهدفين مقابل هدف، ليُحقق الفريق البرتغالي بمشاركة كاسياس عودة تاريخية بالفوز بنتيجة 3/1 على أرضه، ليخطف بطاقة التأهل.

وحقق الحارس الإسباني إيكر كاسياس رقمًا مميزًا بعد مشاركته في مباراة بورتو ضد روما الإيطالي بالأمس، حيث تُعد هذه المواجهة رقم 60 له ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقًا لـ”BBC”.

وبعد مباراة بورتو ضد روما الإيطالي، انضم إيكر كاسياس إلى قائمة اللاعبين الكبار الذين شاركوا في 60 مواجهة إقصائية أو أكثر بمنافسات دوري أبطال أوروبا، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ76 مباراة، يليه أندريس إنيستا برصيد 64 مواجهة، وبفارق لقاء واحد عن ليونيل ميسي.

ورفع إيكر كاسياس رصيده إلى 101 فوز في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مباراة بورتو ضد روما الإيطالي، سواء خلال فترة لعبه في ريال مدريد الإسباني أو الفريق البرتغالي حاليًا، ليصبح أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ منافسات الشامبيونزليج.

وكان يتساوى إيكر كاسياس مع نجم نادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو، برصيد 100 فوز في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن مباراة بورتو ضد روما الإيطالي منحت حارس المرمى الإسباني الصدارة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.