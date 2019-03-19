بومبيو يرد على أنباء تنحيته عن منصبه: سأبقى حتى يفعلها ترامب

بومبيو يرد على أنباء تنحيته عن منصبه: سأبقى حتى يفعلها ترامب

2019/03/19
الساعة 12:55 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سيبقى في منصبه على رأس خارجية بلاده حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب إقالته عبر “تويتر”.

وقال “بومبيو” في اجتماع مع المواطنين في ولاية كانساس: “سأبقى في منصبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على تويتر”.

واستبعد بومبيو، احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة منه إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون، الذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة عام 2018، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يُبلغ عن إقالة موظفيه على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.



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