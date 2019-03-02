بيان النيابة العامة.. أمن بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات وربما دقائق على بيان النيابة العامة بشأن انتهاء التحقيقات مع الموقوفين أمنيًّا، حتى انهالت التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين دعمهم للمملكة، وأن أمن بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وسم بعنوان “بيان النيابة العامة”، حيث علق طالب القانون عبدالرحمن حسين بقوله: “الله يحفظ بلادنا، والله يديم على هذه البلاد الأمن، اللهم من أراد بلاد الأمن بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده تدميرًا عليه يا رب العالمين”.

وتفاعل الإعلامي ياسر المعارك مع الوسم بنقل مقطفات من البيان بقوله:

المتهمون (رجال ونساء)

وقد أقروا بالآتي:

التواصل مع جهات معادية للمملكة.

تجنيد أشخاص في قطاعات حساسة.

محاولة الحصول على معلومات هامة.

تقديم الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية.

وقال ابن هباس معلقًا على الوسم: إن “بيان النيابة العامة يؤكد بعد نهاية التحقيقات أن الأفراد الذين تم إيقافهم كانوا يخططون للإضرار بأمن الوطن ويستهدفون اللحمة الوطنية، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء كفيل بمعاقبة المذنبين إذا ما ثبتت التهم عليهم. حفظ الله المملكة من كيد التنظيمات السرية التي تعمل ضد أمن الوطن”.

بينما علقت أخرى بالدعاء لهذه البلاد المباركة: “اللهم من أراد ببلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، وافضح واكشف ستره؛ إنك أنت العزيز الحكيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال آخر: “شمس في رابعة النهار أن أمن الوطن خط أحمر، ومن تعداه السيف الأجرب دواه”.

وغرد سلطان العساكر بقوله: “أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر”.

يذكر أن النيابة أوضحت في بيان لها اليوم، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وقالت في بيان لها: إنه إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًّا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق.