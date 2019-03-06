بيان رقم 2 من الجيش الجزائري: سنكون حراس البلاد وفق الدستور

المواطن - متابعة

أكد الجيش الجزائري أنه سيكون حارس البلاد وفق الدستور والقانون محذرًا من الانجرار وراء الدعوات التي تطالب بالإضراب العام والتخريب.

وقال الجيش الجزائري في بيانه الثاني اليوم: ملتزمون بتوفير الظروف التي تكفل للشعب أداء واجبه الانتخابي في جو آمن.

وكان الجيش الجزائري أصدر أمس بيانه الأول الذي حذر فيه من العودة إلى حقبة الدم في إشارة إلى العشرية السوداء التي عاشتها الحزائر قبل حكم بوتفليقة والتي عانت فيها من ويلات الإرهاب الأسود.

وتابع الجيش الجزائري في بيانه: ندرك التعقيدات الأمنية في محيطنا الجغرافي وتهديداتها لبلادنا وسنحرس المصلحة العليا للوطن وفقا للدستور وقوانين الجمهورية.

وتسبب ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للمرة الخامسة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل في موجة عاتية من المظاهرات لم تشهدها الجزائر من قبل.