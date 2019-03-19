بيان من الشؤون الإسلامية بالباحة بعد اعتداء شخص على أحد الجوامع

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أوضح الناطق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة محمد بن سعيد لصحيفة ” المواطن “ ملابسات وأسباب اعتداء شخص على جامع الملك فهد في قلوة.

وقال المتحدث : إن الشخص الذي يتخذ من الجامع مكاناً للجلوس والنوم هو شخص من كبار السن وسبق وأن تم إفهامه وإبعاده من قبل الإدارة المختصة بالمحافظة ولكنه (حسب إفادة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة قلوة) يعود في كل مرة بحجة أنه لا يوجد لديه مكان يأوي إليه، وتم إبلاغ شرطة المحافظة عن وضع المذكور ولكن دون فائدة.

وأضاف أنه قد تم هذا اليوم إبعاد المذكور من الجامع وإبلاغ الجمعية الخيرية بالمحافظة بوضع المذكور وحالته الاجتماعية بحكم الاختصاص.

وتابع أنه في ما يتعلق بمكيفات الجامع فتوجد معاملة بطلب اعتماد إدراج مكيفات الجامع ضمن ما يتم صرفه للفرع .

هذا وقد أثارت صحيفة ” المواطن “ في خبر سابق اعتداء شخص على جامع في قلوة والنوم بداخله بشكل مقزز.