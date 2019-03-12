بيان مهم من حساب المواطن حول الأهلية وشروطها

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمعنى الأهلية وشروطها بالتزامن مع استمرار عمليات التسجيل للاستفادة من الدفعة الجديدة.

وقال حساب المواطن إن الأهلية هي المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليصبح مؤهلا للاستفادة بالدعم.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.