بيان مهم من سند محمد بن سلمان بشأن الاعتراضات

المواطن - الرياض

أفاد برنامج سند محمد بن سلمان أنه تم تحديث حالة بعض مقدمي الاعتراضات بعد التأكد من مطابقة بياناتهم

وفي بيان مقتضب قال برنامج سند محمد بن سلمان إنه تمت مراجعة الاعتراضات، وبناءً عليه حُدّثت حالة طلبات المتطابقة بياناتهم.

والمعروف أن برنامج سند محمد بن سلمان يهدف إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

وأطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة سند الزواج كأولى المبادرات المجتمعية المخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وتتضمن شروط مبادرة سند الزواج ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.