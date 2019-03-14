بيسمارك #القادسية .. متخصص هز الشباك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي بيسمارك فيريرا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن بيسمارك سجل ضعف عدد أهداف أي لاعب آخر في القادسية خلال مسيرة الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بيسمارك سجل 24 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ووصفته بأنه “قمة”.

ويلعب البرازيلي بيسمارك في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية منذ صيف عام 2016، بعد هبوط فريقه السابق نجران.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الفيصلي الآن، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.