بيع حمام زاجل بـ 5.3 مليون ريال

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بيع حمام زاجل يدعى أرماندو بمزاد علني بمبلغ 1.25 مليون يورو في بلجيكا أي ما يعادل 5323974 ريالا .

وتم بيع 178 طائرا في المزاد لمربي الحمام من الإقليم الفلامندي بقيمة إجمالية قدرها أكثر من مليوني يورو.

يعد “أرماندو” أفضل طائر في السباق للمسافات البعيدة، وكان من المتوقع أن يكسر أرماندو الرقم القياسي السابق البالغ 376 ألف يورو (425،000 دولار) المدفوع مقابل حمامة تدعى نادين، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير.

ويتمكن الحمام الزاجل بالطيران 1.12 ألف كم يوميا بمتوسط سرعة تبلغ 90 كم في الساعة، كما يمكن أن تصل سرعته إلى 150 كم في الساعة.