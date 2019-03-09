بينتيس سلاح #الباطن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي جوناثان بينتيس بمستوى جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى جوناثان بينتيس عقب عودته إلى الباطن، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 6 مباريات في الدوري.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن البرازيلي جوناثان بينتيس سجل هدفًا واحدًا فقط خلال 9 مباريات خاضها من قبل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان البرازيلي جوناثان بينتيس قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، قادمًا من التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الفتح على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، يحتل النموذجي المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.