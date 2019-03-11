تأجيل دور الـ16 من دوري أبطال آسيا .. وللمتأهلين مساحة لتغيير الأجانب

المواطن - طارق سعد

أشارت أنباء صحفية إلى أن لؤي السبيعي، رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم وعضو الإتحاد الآسيوي، بعث بموافقة الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا لتأجيل دور الـ16 المقرر في يونيو إلى أغسطس.

ودارت قبل أيام في أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نية عن تأجيل دور الـ16 الذي يقام عادة بعد أيام من نهاية دور المجموعات، في ظل رغبة الأندية المتأهلة خاصة في غرب القارة إلى إنهاء موسمها الكروي في يونيو بعد نهاية المنافسات المحلية، رغبة في تجنب إرهاق اللاعبين.

كما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعم مشاركة قطر واليابان في كأس كوبا أمريكا، التي قد تتسبب بفقدان الأندية القطرية واليابانية للاعبيها الدوليين في دور الـ16 من البطولة القارية.

وتشارك أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي كممثلين للسعودية في دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.