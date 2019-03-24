تأكيداً لانفراد “المواطن”.. الإسكان تكشف تفاصيل القرض الحسن للعسكريين والمدنيين

المواطن - الرياض

تأكيداً لانفراد “المواطن” أعلن سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن برنامج “سكني” يقدّم قرضاً إضافياً حسناً يصل إلى 140 ألف ريال للمستفيدين من سن 50 عاماً وأكثر من المدنيين والمتقاعدين -بما فيهم العسكريون-.

وأضاف، متحدث الإسكان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يضاف على القرض الأساسي الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء.

وأضاف السويلم أنه يمكن التسجيل على الرابط التالي ( هنا ).

وكانت “المواطن“، قد نشرت في وقت سابق أن الإسكان تعتزم تقديم قرض حسن يصل إلى 140 ألف ريال للمستفيدين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى القرض الأساسي الذي تبلغ قيمته 500 ألف ريال.