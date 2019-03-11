تاريخ النصر في مواجهات الفرق الإيرانية

المواطن - طارق سعد

تُعد مواجهة النصر الليلة ضد ذوب آهن الإيراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019 تاسع مواجهات النصر ضد الفرق الإيرانية في البطولة القارية.

وسبق للنصر أن واجه في نسخة 1997 بيروزي وفاز عليه بنتيجة 2/3، كما التقى نسخة 2011 بالاستقلال مرتين في دور المجموعات، حيث فاز في الرياض وخسر في طهران، ليلاقي ذوب آهن في ثمن النهائي وخسر المباراة بنتيجة 1/4 وسجل هدف النصر لاعبه الكويتي بدر المطوع.

في نسخة 2015 وقع النصر مع بيروزي في مجموعة واحدة، فاز النصر في الرياض وخسر في طهران، وفي نسخة 2016 وقع مع ذوب آهن في دور المجموعات وخسر في الرياض وطهران بنتيجة واحدة قوامها 0/3.