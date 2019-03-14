تاوامبا : لا أُنافس جوميز .. وهيلدون من أفضل اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا أن زميله هيلدون راموس من أفضل لاعبي سكري القصيم، مُشددًا على أن التعادل ضد الفتح نتيجة إيجابية.

وانتهت مباراة التعاون ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق تاوامبا عن مباراة التعاون ضد الفتح قائلًا: “توقعنا أن تكون المواجهة صعبة، فريق الفتح من أفضل الفرق في خط الدفاع، ونحن قدمنا مباراة جيدة، ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا”.

وتابع الهداف الكاميروني حديثه لقناة KSA SPORTS قائلًا: “هدف الفتح أثر علينا، لكننا عدنا بعد هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، وحصولنا على نقطة أمر جيد”.

وعن تأثر التعاون بغياب هيلدون راموس، علق تاوامبا قائلًا: “هيلدون من أفضل اللاعبين في التعاون، وغيابه اليوم كان مؤثرًا، بالرغم من أن المباراة صعبة، لكن اللاعبين قدموا كل ما يملكونه من جهد وظهرنا بمستوى رائع”.

وأضاف خلال تصريحاته التلفزيونية: “أتوقع أنه في حالة وجود هيلدون في الفريق، ستكون الفرص أكبر وأكثر، والحصول على نقطة أمر مريح، وسنركز على المباراة القادمة”.

وبشأن منافسته مع نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، علق تاوامبا قائلًا: “ليست هناك منافسة بيني وبين جوميز، هناك اختلاف كبير، جوميز يلعب مع فريق مختلف كفاءة عالية جدًا، ومنظومة تساعده بشكل كبير”.

واختتم تاوامبا حديثه قائلًا: “أنا أحاول استغلال كل الفرص وأن أسجلها، وقد وضعت تحديا شخصيا بداية الموسم، بتحقيق لقب الهداف أو المنافسة عليه في النهاية، وأحاول استغلال كل فرصة، وسأكون سعيدًا في حال حققت اللقب”.

وبعد هدفه في شباك الفتح، رفع تاوامبا رصيده إلى 19 هدفًا في صدارة قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.