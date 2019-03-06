تبوك تتألق بالأمطار ومشاهد توثق جمالها 

المواطن - واس

هطلت، مساء أمس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة تبوك، شملت المدينة وضواحيها.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتفرقة على مركز القلبية التابع لمنطقة تبوك، شملت ضواحي المركز والمعظم، وعلى مركز اللوز شملت ضواحي المركز وجبل اللوز.