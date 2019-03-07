تتويج المركز الأول في فئة 30 وضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة 30 جمل وضح ، حيث حلت في المركز الأول منقية تركي سعد الحقباني، فيما جاءت في المركز الثاني منقية الكويتي طلال بن مسلم بن محمد ، وكان المركز الثالث من نصيب موسى محمد الموسى، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية عبدالله مطلق القريني، وجاءت منقية عريمان محسن الدوسري في المركز الخامس .

من جهة أخرى، تقام غدًا الجمعة منافسات المنقيات في فئة (50 جمل – وضح) بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – وضح)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الجمعة، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ السبت .