تتويج المركز الأول في فئة 30 وضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تتويج المركز الأول في فئة 30 وضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2019/03/07
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1885
0
طباعة
المواطن - واس

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة 30 جمل وضح ، حيث حلت في المركز الأول منقية تركي سعد الحقباني، فيما جاءت في المركز الثاني منقية الكويتي طلال بن مسلم بن محمد ، وكان المركز الثالث من نصيب موسى محمد الموسى، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية عبدالله مطلق القريني، وجاءت منقية عريمان محسن الدوسري في المركز الخامس .
من جهة أخرى، تقام غدًا الجمعة منافسات المنقيات في فئة (50 جمل – وضح) بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – وضح)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الجمعة، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ السبت .



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم