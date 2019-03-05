تتويج منقيات 50 جمل شعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج منافسات فئة (50 جمل.. شعل)، حيث توجت بالمركز الأول منقية مترك نايف بن حجنة، فيما حلت في المركز الثاني منقية تركي بن سعود الحثلين، وذهب المركز الثالث من نصيب علوش ناصر العجمي، فيما جاء المركز الرابع من نصيب منقية ناصر فلاح السبيعي، وحققت منقية بصيص فهد العجمي المركز الخامس.

من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات (100 جمل.. شعل)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل.. وضح)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الأربعاء، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس.