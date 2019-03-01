المواطن - الرياض

أسقطت المملكة الجنسية عن حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية العدد 4767 وتاريخ 1440/6/16.

وأمس أعلنت السلطات الأمريكية، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال حمزة بن لادن.

والمعروف أن حمزة بن لادن من مواليد عام 1989 أو 1991 في قندهار وقتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.