أسقطت المملكة الجنسية عن حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية العدد 4767 وتاريخ 1440/6/16.
وأمس أعلنت السلطات الأمريكية، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال حمزة بن لادن.
والمعروف أن حمزة بن لادن من مواليد عام 1989 أو 1991 في قندهار وقتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.
وتشير الوثائق التي ضبطتها القوات الأمريكية في مخبأ أسامة بن لادن إلى أن حمزة بن لادن تدرب على صنع واستخدام المتفجرات، وأنه أبدى منذ صباه الباكر رغبة في الالتحاق بصفوف الجهاديين.
وحدا ذلك بمحللي أجهزة الاستخبارات إلى الاعتقاد بأن ابن لادن عمل على إعداد نجله الأثير حمزة لخلافته في زعامة الشبكة الإرهابية خاصة وأن اللقب الذي يطلقه عليه أنصاره هو ولي عهد الجهاد.
ظهور حمزة بن لادن في مقطع مرئي في عام 2005 ضمن قوة من مقاتلي طالبان استهدفت جنوداً باكستانيين في وزيرستان الجنوبية رجح أن يكون هو الخليفة المنتظر للتنظيم الإرهابي وتوالى هذا الظهور عدة مرات فيما بعد.
وظهر حمزة بن لادن في مقطع مصور بعد مقتل والده يدعو فيه مقاتلي القاعدة لنقل المعركة من كابول وغزة وبغداد إلى واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب ما يؤكد الاعتقاد الشائع بأن والده سهر على تدريبه ليتولى زعامة التنظيم الإرهابي بعد وفاته.
ومنذ عامين، صنفت الولايات المتحدة حمزة بن لادن الذي يسود اعتقاد بأنه يبلغ من العمر 30 عاما، إرهابيًا دوليًا.