تحدي الثيران يجذب زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

المواطن - واس

جذبت رياضة تحدي الثيران زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ضمن فعاليات القرية السعودية للإبل في نسختها الثالثة، حيث تضمنت العديد من المفاجآت للجمهور وأضفت جوًا من المرح للكبار والصغار.

وتعد رياضة تحدي الثيران من الفعاليات التي تقام لأول مرة بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورًا في حلبة خاصة لذلك.

وشهدت منافذ بيع تذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران ازدحامًا كبيرًا من الجماهير الراغبة في حضور عروض تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً.

وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.

يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران، تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورًا غفيرًا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.