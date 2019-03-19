تحذير.. تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع قد تصيبك بهذا المرض القاتل

المواطن - متابعة

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدّد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكّرة؛ لتعيد من جديد الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب.

وتمتاز الدراسة التي أُجريت في جامعة نورثويسترن بشيكاغو بالاتساع والتنوع، بحسب “الألمانية”، حيث اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45 بالمائة، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.

ويوجد كثير من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وتعد زيادة الكوليسترول من العوامل الرئيسة وراء انسداد الشرايين والجلطات.

وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكوليسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكوليسترول الذي يوجد في بيضتين.

وقالت نتائج الدراسة الجديدة، إن الكوليسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب.. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجّه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب؛ لأنها لم تعتمد على عيّنة متنوّعة، إلى جانب قصر فترة المتابعة.