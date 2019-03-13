تحذير للجميع من طقس الغد.. أمطار وغبار بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، سحبًا رعدية على الجوف والحدود الشمالية، مساء اليوم، باتجاه عدة مناطق.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “السحب الرعدية مساء هذا اليوم الأربعاء على الجوف والحدود الشمالية متوقع توسعها نواحي المدينة، خاصة شرقها وحائل والقصيم وجنوب تبوك، خاصة الساحل ثم شمال مكة بإذن الله، مع نشاط للرياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله”.

وحذر الحصيني، من تقلبات جوية، خلال عطلة الأسبوع الجاري، مضيفًا: “أنصح من لديه مناسبة (غدًا) الخميس 7/ 7/ 1440هـ في أماكن مكشوفة في مكة وتبوك والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والكويت، متابعة حالة الطقس، ويحتاط لذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة غبار ورياح ومطر إلى أن يصرفها الله”.