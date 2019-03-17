تحذير من الأرصاد لأهالي الشرقية.. أتربة وغبار يعيق الرؤية

المواطن - الشرقية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تحذيرًا للمنطقة الشمالية من استمرار نشاط الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام في الرؤية الأفقية.

وأفادت الهيئة بأن التحذير يشمل الأحساء والأجزاء المجاورة لها، وبدأ في الحادية عشرة صباحًا وعشر دقائق، ويستمر إلى الرابعة عصرًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف، القصيم ، نجران ).

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان ، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.