تحذير من القاتل الصامت.. لا يخلو منه منزل في المملكة!

تحذير من القاتل الصامت.. لا يخلو منه منزل في المملكة!

2019/03/12
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق مختصون تحذيرات من المبالغة بالبخور في مجالس الأفراح أو اللقاءات الأسرية، والذي يعد قاتلًا صامتًا، يتسلل إلى الصدر وتظهر تأثيراته على المدى البعيد.

وفي هذا السياق قال أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن “المبالغة بالبخور وتعتيم المجلس أو قاعة الأفراح بأدخنة البخور قد تسبب مشكلات صحية لمرضى الحساسية والربو وحساسية العيون”.

وأضاف الخضيري: “لذا من الأفضل الاعتدال بالبخور أو تعطير المكان قبل حضور الضيوف.

وتابع الخضيري أن الهدف هو أن تكون رائحة المكان جيدة لا أن تتعالى الأدخنة وتعبق بالمكان إلى درجة الحساسية.



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