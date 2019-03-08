تحطم مقاتلة هندية قرب حدود باكستان

تحطم مقاتلة هندية قرب حدود باكستان

2019/03/08
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني أنه سيدافع عن بلاده ضد أي مغامرة غير محسوبة، تحطمت طائرة هندية من طراز ميغ 21 بالقرب من بيكانير في ولاية راجستان شمال غربي البلاد.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية، إن الطائرة كانت في مهمة روتينية، وتحطمت بعد أن انحرفت عن مجالها الجوي فوق مدينة بيكانير في ولاية راجستان الحدودية مع باكستان.

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية فتحت  المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وتم فتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.



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