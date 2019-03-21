تدريبات #النصر .. لياقية.. تكتيك ومناورة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب الرمز، بحضور المشرف العام على الفريق الأول عبدالكريم المنصور.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين متنوعة في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة، بدأها بالجري حول الملعب.

وقسَّم روي فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات كروية في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين، واختتم مران النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب؛ طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.