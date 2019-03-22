تدشين برنامج أغلى وطن في محايل.. هذه أهدافه

تدشين برنامج أغلى وطن في محايل.. هذه أهدافه

2019/03/22
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

دشن محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أمس، برنامج “أغلى وطن” الذي تنفذه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمركز الواحة مول، بحضور عدد من القيادات الأمنية والحكومية.

وتجول الفلقي داخل المعارض واستمع لشرح مفصل عنها، وتشتمل المعارض على مواد توعوية تبث بواسطة الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية بالمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى تعميق مبدأ الانتماء والولاء ومحاربة الأفكار المتطرفة والانحرافات الفكرية، من خلال نشر الفكر الوسطي المعتدل بين أوساط المجتمع، والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي.

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