تراث وقط عسيري وعسل.. فنانة تشكيلية تصمم شعارًا للمشهد الحضري برجال ألمع

المواطن - رجال ألمع

صممت الفنانة التشكيلية دولة بنت محمد أحمد عسيري، إحدى فتيات محافظة رجال ألمع، شعارًا لورشة العمل التي سوف تقيمها بلدية محافظة رجال ألمع لمناقشة خطة تحسين المشهد الحضري، والتي تأتي تحت عنوان “المشهد الحضري برجال ألمع صوت مواطن ورؤية وطن”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالمركز الحضاري.

وتميز الشعار الذي صممته الفنانة عسيري بإبراز التراث الخاص بالمحافظة وما تتميز به كذلك من رسومات على الجدران من رسومات القط العسيري وكذلك المباني التراثية، وأيضًا العسل وتربية النحل، حيث ظهر كل ذلك في تصميم بسيط يوافق الحدث ويتلاءم معه ومع أهدافه، ليدعو إلى الإشادة والإعجاب.

وتميزت نساء رجال ألمع بالمحافظة على التراث في تزيين المنازل والمدارس ورسم اللوحات، حتى ظهر هذا الفن وتميزت به محافظة رجال ألمعـ حتى أصبح ضمن الفنون العالمية المعترف بها، بل تم انضمامه لمنظمة التراث العالمي.

ويأتي هذا العمل للتأكيد على مشاركة المرأة في جميع فعاليات ومناسبات المحافظة كجزء أصيل لا يتجزأ عن المجتمع لها حقوق وعليها واجبات شأنها شأن الرجال.