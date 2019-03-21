ترامب مشيرًا إلى خريطة: داعش سيختفي الليلة

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رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتقدم المحرز في الحرب ضد تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيراً إلى أن سقوط تنظيم داعش بات وشيكًا.

وخلال حديث مع الصحافيين في حدائق البيت الأبيض، كشف ترامب عن خارطة صغيرة تمثل سوريا، قائلًا: “كل ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016”.

وأوضح ترامب: “في الأسفل، إنها الخارطة نفسها وليس هناك أحمر، في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة”.

وكان ترامب أعلن عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نهاية داعش بين لحظة إلى أخرى.