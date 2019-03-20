ترامب يحقق نجاحًا قضائيًّا كبيرًا ضد المهاجرين

المواطن - متابعة

في خطوة ستزيد من شراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة عابري الحدود من اللاجئين والمهاجرين.. وافقت المحكمة العليا الأمريكية على سجن المقيمين من غير المواطنين المدانين في جرائم سابقة في أي وقت.

ويحق للمسؤولين الفدراليين، بحسب الحكم الذي صدر الثلاثاء، احتجاز المهاجرين المدانين إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن حتى لو مر عليها سنوات.

ويؤكد محامون بأن القانون الحالي يسمح فقط باحتجاز المهاجرين فور إخلاء سبيلهم من السجن.

وألغى حكم الثلاثاء قرارًا سابقًا لمحكمة ابتدائية فسر القانون الحالي على أنه يتوجب على السلطات الفدرالية احتجاز المهاجرين المدانين خلال 24 ساعة من إطلاق سراحهم بعد قضاء العقوبة.

ومنذ وصوله إلى الحكم يشن ترامب هجومًا حادًّا على المهاجرين إلى الحد الذي جعله يصفهم بأنهم حيوانات لا بشر.

وفي بداية عام 2018، قال ترامب خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة: “لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟!”، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الإفريقية.

وأعربت بعثة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حينئذ، عن “صدمتها ورفضها وغضبها” من تصريحات ترامب، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم الأفارقة.