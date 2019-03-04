ترامب يهاجم النواب بسبب استجواب كوهين المخادع: يا للعار!

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن جلسة الاستماع العلنية لمحاميه السابق مايكل كوهين والتي نظمتها لجنة تحقيق برلمانية، ربما تكون ساهمت في فشل قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.

ووصف ترامب كوهين بأنه “كاذب ومخادع”، كما انتقد قرار لجنة التحقيق في مجلس النواب، القاضي بتنظيم جلسة الاستماع لكوهين تزامنًا مع انعقاد القمة حول الملف النووي لكوريا الشمالية في فيتنام.

وكتب ترامب على تويتر: “أن يقوم الديمقراطيون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنية، تزامنًا مع القمة النووية المهمة جدًّا مع كوريا الشمالية، ربما هو انحدار جديد في السياسة الأمريكية، وقد يكون ساهم في فشل القمة”.

وأضاف: “إنه شيء لم يحصل في السابق، عندما يكون الرئيس في الخارج. يا للعار!”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان أعلن في 28 فبراير بعد ختام قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي في هانوي، وبعد تقليص جدول أعمالها أن المناقشات مع كيم يونغ أون كانت جيدة، وأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ارتأى أنه من غير المناسب توقيع وثائق في هذه المرحلة.