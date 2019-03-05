ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يُقلص الفارق.. والمؤجلات سلاح الزمالك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة انتصاراته، ليُقلص الفارق مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويُزيح نادي بيراميدز من المركز الثاني.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره بتروجيت بالأمس برباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة من 22 مباراة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلهما، ليحصد 51 نقطة، ويُصبح الفارق بينه وبين الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز نقطة واحدة.

ويُعاني النادي الأهلي من ضغط شديد في المباريات هذا الموسم، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل البدء في النسخة الجديدة من البطولة القارية، ما أبعده عن المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

واستطاع المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي في قيادة الأهلي إلى بر الأمان، بعد سلسلة من النتائج السلبية بخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوديع كأس زايد للأندية العربية، ليعود مُنافسًا قويًا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، ولكنه خاض 21 مباراة فقط، في حين لعبت بعض الفريق 25 لقاء حتى الآن.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز بجميع مبارياته المؤجلة، من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، والتتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأقل هزيمة هذا الموسم، حيث خسر لقاء واحدا، وفاز في 16 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، ويملك خط هجوم مميزا سجل 48 هدفًا، ما ساعده في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولا يزال بيراميدز مُنافسًا قويًا لناديي الأهلي والزمالك هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 48 نقطة، ولكنه خاض 24 مباراة حتى الآن، ويُمني النفس بتعثرهما وخطف الصدارة أو الوصافة.